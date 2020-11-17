Стали известны составы Испании и Германии на матч Лиги наций. Испанцев на поле выведет с капитанской повязкой Серхио Рамос. Для него эта игра станет 178-й за национальную команду, по этому показателю он выйдет на третье место в мире. От идущего вторым Бадера Аль-Мутва из Омана его отделяет 1 игра, от мирового рекордсмена Ахмеда Хассана из Египта — 6.

Испания: Унаи Симон — Серхи Роберто, Рамос, Пау Торрес, Гайя — Родри, Каналес — Олмо, Коке, Ферран Торрес — Мората.

Германия: Нойер — Гинтер, Зюле, Кох, Макс — Горецка, Гюндоган, Кроос — Сане, Гнабри, Вернер.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча Испания — Германия