Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Германии. Для 34-летнего футболиста эта игра стала 178-й в составе национальной команды.

По данному показателю Рамос обошел мексиканца Клаудио Суареса и вышел на третье место, которое делит с Мохаммедом Аль-Деайя из Саудовской Аравии и действующим капитаном сборной Кувейта Бадером Аль-Мутва.

От занимающего второе место Ахмеда Мубарака из Омана Рамоса отделяет всего одна игра, а мировой рекорд по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану — 184 матча. Аль-Мутва и Мубарак были близки к тому, чтобы обойти Хассана уже в этом году, но из-за коронавируса был отменен и перенесен ряд матчей в Азии.

В предыдущей игре Рамос обогнал итальянца Джанлуиджи Буффона и стал рекордсменам по матчам за сборные среди европейцев.