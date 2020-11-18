6:0! Испания разгромила Германию в Лиге наций

Сборная Испании разгромила Германию в матче лиги наций (6:0). Ферран Торрес оформил хет-трик, а также по голу забили Альваро Мората, Родри и Микель Оярсабаль.

Испания выиграла группу и сыграет в плей-офф за победу в турнире.

Лига наций A

Группа 4

Испания — Германия — 6:0 (3:0)

Голы: Мората, 17 (1:0). Торрес, 33 (2:0). Эрнандес, 38 (3:0). Торрес, 55 (4:0). Торрес, 71 (5:0). Оярсабаль, 89 (6:0).

Испания: Симон, Сержи Роберто, Серхио Рамос (Гарсия, 43), Пау Торрес, Хосе Гайя, Ольмо (Асенсио, 73), Эрнандес, Каналес (Руис, 12), Коке, Торрес (Оярсабаль, 73), Мората (Морено, 73).

Германия: Нойер, Гинтер, Кох, Зюле (Та, 46), Макс, Гюндоган, Кроос, Горецка (Нойхаус, 61), Сане (Вальдшмидт, 61), Вернер (Хенрикс, 76), Гнабри.

Предупреждения: Кох, 37. Та, 67.

Судья: Экберг (Швеция).

17 ноября. Севилья. Стадион «Олимпийский».