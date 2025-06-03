Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале Лиги наций
Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале Лиги наций в четверг, 5 июня. Игра пройдет на «МХП Арене» в Штутгарте (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию полуфинала Лиги наций. За основными событиями игры Испания — Франция можно также следить в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс.
Победитель этого матча в финале Лиги наций сыграет с победителем пары Германия — Португалия.
В четвертьфинале Испания по сумме двух матчей победила Нидерланды (5:5, пенальти — 5:4), Франция прошла Хорватию (2:2, пенальти — 5:4).
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