Испания — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Испания и Франция встречаются в полуфинале Лиги наций УЕФА в четверг, 5 июня. Игра на «МХП Арене» в Штутгарте (Германия) начинается в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Лиги наций. За основными событиями игры Испания — Франция можно также следить в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс.
Соперники заняли первое место в своих группах сезона Лиги наций: Испания опередила Данию, Сербию и Швейцарию, а Франция — Италию, Бельгию и Израиль. В плей-офф действующие чемпионы испанцы прошли Нидерданды, а французы — Хорватию.
Первым финалистом Лиги наций-2025 стала Португалия, накануне победившая Германию (2:1).