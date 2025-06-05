Испания и Франция проведут матч в полуфинале Лиги наций УЕФА

Испания и Франция встречаются в полуфинале Лиги наций УЕФА в четверг, 5 июня. Игра на «МХП Арене» в Штутгарте (Германия) начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Лиги наций. За основными событиями игры Испания — Франция можно также следить в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. 1/2 финала.

05 июня 2025, 22:00. MHPArena (Штутгарт)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс.

Соперники заняли первое место в своих группах сезона Лиги наций: Испания опередила Данию, Сербию и Швейцарию, а Франция — Италию, Бельгию и Израиль. В плей-офф действующие чемпионы испанцы прошли Нидерданды, а французы — Хорватию.

Первым финалистом Лиги наций-2025 стала Португалия, накануне победившая Германию (2:1).