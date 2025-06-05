Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

5 июня 2025, 20:00

Испания — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Испания и Франция проведут матч в полуфинале Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Испания и Франция встречаются в полуфинале Лиги наций УЕФА в четверг, 5 июня. Игра на «МХП Арене» в Штутгарте (Германия) начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Лиги наций. За основными событиями игры Испания — Франция можно также следить в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. 1/2 финала.
05 июня 2025, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
5:4
Франция

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс.

Соперники заняли первое место в своих группах сезона Лиги наций: Испания опередила Данию, Сербию и Швейцарию, а Франция — Италию, Бельгию и Израиль. В плей-офф действующие чемпионы испанцы прошли Нидерданды, а французы — Хорватию.

Первым финалистом Лиги наций-2025 стала Португалия, накануне победившая Германию (2:1).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Читайте также
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Испания — Франция: трансляция матча Лиги наций начнется в 22.00 мск

Испания — Франция: Ямаль, Педри, Мбаппе, Дуэ и Дембеле выйдут с первых минут

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости