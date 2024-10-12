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Испания — Дания: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций УЕФА

Испания и Дания сыграют в групповом этапе Лиги наций 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press

Сборные Испании и Дании встретятся в рамках группового этапа Лиги наций в субботу, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Энрике Рока» в Мирусии (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи Испания — Дания будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В Лиге А. Группе 4 испанцы набрали четыре очка и занимают 2-ю строчку. Датская команда с 6-ю баллами возглавляет квартет.

Лига наций A. Группа 4
12 окт, 21:45. Estadio Enrique Roca de Murcia (Мурсия)
Испания
Дания

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