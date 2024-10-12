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Сегодня, 21:00

Испания — Дания: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Испании и Дании встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Испании сыграет с Данией в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на «Эстадио Энрике Рока» в Мурсии, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также организует перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мурсии. Ключевые события игры Испания — Дания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 4
12 окт, 21:45. Estadio Enrique Roca de Murcia (Мурсия)
Испания
Дания

Команды выступают в группе 4 лиги А. В сентября на старте нового сезона Лиги наций действующий победитель турнира Испания сыграла вничью с Сербией (0:0) и разгромила Швейцарию (4:1). Дания обыграла обоих соперников.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
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