Сборные Испании и Дании встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Испании сыграет с Данией в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на «Эстадио Энрике Рока» в Мурсии, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также организует перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Мурсии. Ключевые события игры Испания — Дания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 4 лиги А. В сентября на старте нового сезона Лиги наций действующий победитель турнира Испания сыграла вничью с Сербией (0:0) и разгромила Швейцарию (4:1). Дания обыграла обоих соперников.