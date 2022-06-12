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Сегодня, 19:45

Испания — Чехия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

Прямая трансляция матча Лиги наций Испания — Чехия 12 июня
Читать «СЭ» в
Алекс Крал.
Фото AFP

В воскресенье, 12 июня, сборная Испании сыграет с Чехией в матче группы 2 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча пройдет на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Испания — Чехия. Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30.

Испания с 5 очками занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Чехия — 4 балла и располагается на третьей строчке.

В Лиге наций-2021 испанцы стали вторыми, уступив в финале Франции (1:2).

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
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Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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