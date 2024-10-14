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14 октября, 23:40

Турция победила Исландию, а Украина сыграла вничью с Чехией в матчах Лиги наций Б

Владислав Маслов
Корреспондент
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Болельщики сборной Турции.
Фото Global Look Press

Сборная Турции победила Исландию в матче группового турнира Лиги наций Б — 4:2.

Исландцы открыли счет спустя 3 минуты после начала игры. После перерыва турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу забил с 11-метровой отметки, но гол был отменен после видеопросмотра. Через некоторое время Турция вышла вперед благодаря мячам Ифрана Кахведжи и Чалханоглу, но Исландия сравняла благодаря точному удару Андри Гудьонсена. Позднее турки смогли вырвать победу, голы на счету Арды Гюлера и Керима Актюркоглу.

Лига наций B. Группа 4
14 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
2:4
Турция

В других матчах дня Украина сыграла вничью с Чехией — 1:1, а Уэльс обыграл Черногорию — 1:0.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 21:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
1:1
Чехия
Лига наций B. Группа 4
14 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:0
Черногория

Турция после 4 матчей лидирует в группе 4 Лиги наций Б с 10 очками, Исландия — 3-я с 4 баллами. Уэльс занимает 2-е место (8 очков), Черногория — 4-е (0).

Украинцы находятся на последнем месте в группе 1 (4 очка), чехи — на 1-м (7).

Футбол
Лига наций УЕФА
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