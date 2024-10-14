Турция победила Исландию, а Украина сыграла вничью с Чехией в матчах Лиги наций Б

Сборная Турции победила Исландию в матче группового турнира Лиги наций Б — 4:2.

Исландцы открыли счет спустя 3 минуты после начала игры. После перерыва турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу забил с 11-метровой отметки, но гол был отменен после видеопросмотра. Через некоторое время Турция вышла вперед благодаря мячам Ифрана Кахведжи и Чалханоглу, но Исландия сравняла благодаря точному удару Андри Гудьонсена. Позднее турки смогли вырвать победу, голы на счету Арды Гюлера и Керима Актюркоглу.

В других матчах дня Украина сыграла вничью с Чехией — 1:1, а Уэльс обыграл Черногорию — 1:0.

Турция после 4 матчей лидирует в группе 4 Лиги наций Б с 10 очками, Исландия — 3-я с 4 баллами. Уэльс занимает 2-е место (8 очков), Черногория — 4-е (0).

Украинцы находятся на последнем месте в группе 1 (4 очка), чехи — на 1-м (7).