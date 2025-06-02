Иско — о реакции детей на возвращение в сборную: «Они были больше рады тому, что я буду играть с Ямалем»

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал о реакции детей на его вызов в сборную Испании.

«Мои дети были больше рады тому, что я буду играть с Ламином Ямалем, чем моему возвращению в сборную», — цитирует Иско Barca Universal.

33-летний хавбек получил вызов в национальную сборную впервые с 2019 года.

В полуфинале Лиги наций сборная Испании встретится с Францией. Матч пройдет 5 июня в Штутгарте. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.