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26 мая 2025, 13:59

Иско, Хейсен и Ямаль вошли в заявку сборной Испании на полуфинал Лиги наций

Королевская испанская футбольная федерация опубликовала список игроков, вызванных на «Финал четырех» Лиги наций.

В том числе главный тренер сборной Испании Луис-де ла Фуэнте вызвал полузащитника «Бетиса» Иско: в последний раз 33-летний хавбек играл за национальную команду в 2019 году.

В список включили 20-летнего защитника Дина Хейсена, перешедшего из «Борнмута» в «Реал». Примечательно, что он оказался единственным представителем мадридского клуба.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Дави Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Дин Хейсен («Реал»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Зубименди («Реал Сосьедад»), Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо (все «Барселона»), Иско («Бетис»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик), Ереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Саму Омородион («Порту»), Альваро Мората («Галатасарай»).

Сборная Испании в полуфинале Лиги наций сыграет против Франции 5 июня. В другой паре Португалия встретится с Германией 4 июня.

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Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
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