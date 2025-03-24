Футбол
24 марта, 00:47

Сборная Ирландии обыграла Болгарию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций

Сергей Ярошенко

Сборная Ирландии обыграла сборную Болгарии в ответном стыковом матче за попадание в дивизион B Лиги наций — 2:1.

У победителей голами отметились нападающие Эван Фергюсон и Адам Айда. У болгар единственный мяч забил защитник Валентин Антов.

Первый матч между командами также завершился победой ирландцев со счетом 2:1.

Таким образом, сборная Ирландии сохранила место в дивизионе B, а Болагрия осталась в дивизионе C Лиги наций.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.
23 марта, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:1
Болгария

