Сборная Ирландии обыграла Болгарию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций

Сборная Ирландии обыграла сборную Болгарии в ответном стыковом матче за попадание в дивизион B Лиги наций — 2:1.

У победителей голами отметились нападающие Эван Фергюсон и Адам Айда. У болгар единственный мяч забил защитник Валентин Антов.

Первый матч между командами также завершился победой ирландцев со счетом 2:1.

Таким образом, сборная Ирландии сохранила место в дивизионе B, а Болагрия осталась в дивизионе C Лиги наций.