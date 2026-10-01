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Ирландия — Австрия, Израиль — Косово: счет и результаты матчей Лиги наций 1 октября 2026

Ирландия и Австрия сыграли вничью в Лиге наций

Игнат Заздравин
Корреспондент

Ирландия на своем поле сыграла вничью с Австрией в матче 3-го тура Лиги наций — 2:2.

Дубль у хозяев оформил Трой Пэрротт. Форвард открыл счет на 12-й минуте и удвоил преимущество своей команды в конце первого тайма.

На 72-й минуте Александр Прасс отыграл один мяч, а спустя 5 минут австрийцы сравняли счет благодаря голу Михаэля Грегорича.

С 7 очками Австрия лидирует в 3-й группе Лиги B после трех матчей. Ирландия (4 очка) идет на третьей строчке.

В параллельном матче вничью сыграли Израиль и Косово — 0:0.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.
01 октября, 21:45. Авива (Дублин)
Ирландия
2:2
Австрия
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.
01 октября, 21:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Израиль
0:0
Косово

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