Ирландия и Австрия сыграли вничью в Лиге наций
Ирландия на своем поле сыграла вничью с Австрией в матче 3-го тура Лиги наций — 2:2.
Дубль у хозяев оформил Трой Пэрротт. Форвард открыл счет на 12-й минуте и удвоил преимущество своей команды в конце первого тайма.
На 72-й минуте Александр Прасс отыграл один мяч, а спустя 5 минут австрийцы сравняли счет благодаря голу Михаэля Грегорича.
С 7 очками Австрия лидирует в 3-й группе Лиги B после трех матчей. Ирландия (4 очка) идет на третьей строчке.
В параллельном матче вничью сыграли Израиль и Косово — 0:0.
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