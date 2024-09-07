Сборная Ирландии сыграет с командой Англии в матче группового этапа Лиги наций в субботу, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. За ключевыми событиями противостояния Ирландия — Англия можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

4-й розыгрыш Лиги наций УЕФА пройдет с 5 сентября 2024 года по 8 июня 2025-го.

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