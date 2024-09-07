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Гол и передача Райса принесли сборной Англии гостевую победу над Ирландией

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Джек Грилиш.
Фото Reuters

В субботу, 7 сентября, сборная Англии одержала победу над Ирландией со счетом 2:0 в рамках 1-го тура Лиги наций — 2:0.

Авторами голов стали Деклан Райс и Джек Грилиш. Оба футболиста на юношеском и молодежном уровне представляли Ирландию. Местные болельщики неодобрительно встретили игроков на своем стадионе, вывесив на трибунах оскорбительные баннеры в их адрес.

Для 50-летнего специалиста Ли Карсли этот матч стал дебютным во главе сборной Англии. Минувшим летом национальную команду покинул Гарет Саутгейт.

В следующем матче англичане примут Финляндию, а Ирландия сыграет дома с Грецией. Обе встречи состоятся 10 сентября.

Лига наций B. Группа 2
07 сент, 19:00. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:2
Англия
Деклан Райс
Джек Грилиш
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирландии по футболу
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