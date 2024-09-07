Гол и передача Райса принесли сборной Англии гостевую победу над Ирландией

В субботу, 7 сентября, сборная Англии одержала победу над Ирландией со счетом 2:0 в рамках 1-го тура Лиги наций — 2:0.

Авторами голов стали Деклан Райс и Джек Грилиш. Оба футболиста на юношеском и молодежном уровне представляли Ирландию. Местные болельщики неодобрительно встретили игроков на своем стадионе, вывесив на трибунах оскорбительные баннеры в их адрес.

Для 50-летнего специалиста Ли Карсли этот матч стал дебютным во главе сборной Англии. Минувшим летом национальную команду покинул Гарет Саутгейт.

В следующем матче англичане примут Финляндию, а Ирландия сыграет дома с Грецией. Обе встречи состоятся 10 сентября.