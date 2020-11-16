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Игроки сборной Норвегии написали открытое письмо в адрес Федерации футбола страны

10:16
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Министерство здравоохранения Норвегии не разрешило национальной команде отправиться на матчи Лиги наций с Румынией и Австрией. Норвежский минздрав принял такое решение из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса, сообщает Dagbladet.

В ответ игроки национальной сборной написали открытое письмо, в котором раскритиковали такое решение.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Норвегии, сборная Норвегии все же проведет матч Лиги наций против Австрии, но сыграет молодежным составом.

Матч между Австрией и Норвегией пройдет 18 ноября в Вене.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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