Игроки сборной Норвегии написали открытое письмо в адрес Федерации футбола страны

Министерство здравоохранения Норвегии не разрешило национальной команде отправиться на матчи Лиги наций с Румынией и Австрией. Норвежский минздрав принял такое решение из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса, сообщает Dagbladet.

В ответ игроки национальной сборной написали открытое письмо, в котором раскритиковали такое решение.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Норвегии, сборная Норвегии все же проведет матч Лиги наций против Австрии, но сыграет молодежным составом.

Матч между Австрией и Норвегией пройдет 18 ноября в Вене.