Игроки сборной Белоруссии получили визы на матч с Северной Ирландией

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что матч национальной команды против Северной Ирландии в 5-м туре Лиги наций состоится в Белфасте.

Ранее появлялась информация, что матч могут перенести из столицы Северной Ирландии, поскольку футболисты сборной Белоруссии испытывали проблемы с получением британских виз.

«Все получили визы, матч состоится в Белфасте, все отлично, как и планировалось. Были мелкие вопросы, но результат такой. Без исключения все, на кого подавали, получили визы», — цитирует Василевича ТАСС.

Матч между сборными Северной Ирландии и Белоруссии пройдет 15 ноября. Начало — в 22.45 по московскому времени. После 4 туров североирландцы с 7 очками лидируют в третьей группе Лиги C. Белоруссия (6 очков) идет второй в квартете.