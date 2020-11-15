Игрок сборной Сан-Марино расплакался во время интервью после двух матчей подряд без поражений

Защитник сборной Сан-Марино Данте России не смог сдержать слез во время послематчевого интервью после ничьей в матче против Гибралтара (0:0).

Эта встреча стала второй официальной подряд для Сан-Марино, в которой команда не потерпела поражение. Данное достижение является историческим.

— Это действительно мечта, — приводит Goal.com слова Росси. — Я сейчас не очень могу говорить... Моя семья, моя жена счастливы. Спасибо всем партнерам по команде, тренерскому штабу. Мы надеемся продолжать так же как можно дольше. Я посвящаю эту ничью всей стране, маленькой стране с большим сердцем. Посвящаю этот матч своей семье, жене, всем партнерам по сборной.