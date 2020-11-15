Игрок сборной Сан-Марино расплакался во время интервью после двух матчей подряд без поражений
Защитник сборной Сан-Марино Данте России не смог сдержать слез во время послематчевого интервью после ничьей в матче против Гибралтара (0:0).
Эта встреча стала второй официальной подряд для Сан-Марино, в которой команда не потерпела поражение. Данное достижение является историческим.
— Это действительно мечта, — приводит Goal.com слова Росси. — Я сейчас не очень могу говорить... Моя семья, моя жена счастливы. Спасибо всем партнерам по команде, тренерскому штабу. Мы надеемся продолжать так же как можно дольше. Я посвящаю эту ничью всей стране, маленькой стране с большим сердцем. Посвящаю этот матч своей семье, жене, всем партнерам по сборной.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.