Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после поражения от Франции в Лиги наций (1:2) отметил, что в таких играх нельзя допускать ошибки. Также он напомнил про статус соперника.

— Мы играли ни с кем-нибудь, а с чемпионами мира, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Они способны наказывать нас за каждую ошибку. Мы не можем допускать ошибки в матчах с такими соперниками.