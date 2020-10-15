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«Играли ни с кем-нибудь, а с чемпионами мира». Далич — о поражении от Франции

02:44
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после поражения от Франции в Лиги наций (1:2) отметил, что в таких играх нельзя допускать ошибки. Также он напомнил про статус соперника.

— Мы играли ни с кем-нибудь, а с чемпионами мира, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Они способны наказывать нас за каждую ошибку. Мы не можем допускать ошибки в матчах с такими соперниками.

Хорватия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030063--croatia-vs-france/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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