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«Ибрагимовича нет, так что бояться некого». Билялетдинов о предстоящей игре сборной против Швеции

19:54
Сборная России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сборная России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов перед игрой Россия — Швеция в беседе с «СЭ» прокомментировал отсутствие в составе Федора Смолова из-за травмы и дал оценку сборной Швеции.

— Всегда не приятно терять игроков, но в целом, нам есть кем заменить Смолова. Все зависит от выбранной тренером тактики, скорее всего, это будет игра в одного форварда, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Это как тренировочный матч, поэтому можем увидеть эксперименты, например, новичка Жирова, хотелось бы также посмотреть на Комличенко.

Мы неплохо играем против шведов, это нормальный соперник, ничего сверхъестественного в них нет, Ибрагимовича нет, так что бояться некого. (Анастасия Пастернак)

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