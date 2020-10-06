«Ибрагимовича нет, так что бояться некого». Билялетдинов о предстоящей игре сборной против Швеции

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов перед игрой Россия — Швеция в беседе с «СЭ» прокомментировал отсутствие в составе Федора Смолова из-за травмы и дал оценку сборной Швеции.

— Всегда не приятно терять игроков, но в целом, нам есть кем заменить Смолова. Все зависит от выбранной тренером тактики, скорее всего, это будет игра в одного форварда, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Это как тренировочный матч, поэтому можем увидеть эксперименты, например, новичка Жирова, хотелось бы также посмотреть на Комличенко.

Мы неплохо играем против шведов, это нормальный соперник, ничего сверхъестественного в них нет, Ибрагимовича нет, так что бояться некого. (Анастасия Пастернак)