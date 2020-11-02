Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции
14:33
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на своей странице в Twitter намекнул на возвращение в сборную Швеции.
39-летний форвард опубликовал фото в форме национальной команды
«Давно не виделись», — подписал пост Ибрагимович.
В ноябре шведы проведут матчи Лиги наций против Хорватии (14 ноября) и Франции (17 ноября). Накануне двух последних туров «Тре крунур» занимают последнее место в группе 3 дивизиона А, не набрав ни одного очка.
Златан завершил карьеру в сборной после Евро-2016. В нынешнем сезоне серии А форвард провел четыре матча, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.
Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) November 2, 2020
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