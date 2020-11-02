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Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

14:33
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на своей странице в Twitter намекнул на возвращение в сборную Швеции.

39-летний форвард опубликовал фото в форме национальной команды

«Давно не виделись», — подписал пост Ибрагимович.

В ноябре шведы проведут матчи Лиги наций против Хорватии (14 ноября) и Франции (17 ноября). Накануне двух последних туров «Тре крунур» занимают последнее место в группе 3 дивизиона А, не набрав ни одного очка.

Златан завершил карьеру в сборной после Евро-2016. В нынешнем сезоне серии А форвард провел четыре матча, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.

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