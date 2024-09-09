Хоселу — о партнерах по команде после победы над Швейцарией: «Потрясающая команда»

Нападающий сборной Испании Хоселу поделился мнением о победе над Швейцарией (4:1) в матче Лиги наций.

«Предыдущий матч [против Сербии] получился очень тяжелым. Он был первым после Евро-2024. Мы вышли уверенными в себе, но результат оказался не таким, какой мы хотели. Сегодня, мы изменили наш менталитет. Понимали, что нужно побеждать и забирать три очка. Команда начала очень здорово. Нам пришлось тяжело потрудиться ради результата. Эта команда потрясающая», — цитирует Хоселу пресс-служба УЕФА.

Испания перместилась на второе место в таблице группы 4, набрав четыре очка. Швейцария замыкает квартет с нулем баллов.