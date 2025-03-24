Футбол
24 марта, 14:48

Хорватских фанатов задержали в Париже за нацистские приветствия

Даниил Аршавский

Французская полиция задержала семерых хорватских футбольных болельщиков после матча 1/4 финала Лиги наций Франция — Хорватия (0:2, пен. 4-5) по подозрению в демонстрации нацистских приветствий, сообщает Le Parisien.

По информации издания, перед матчем 300 хорватских фанатов, вооруженных железными прутьями, дубинками и палками, пели патриотические песни, зажигали дымовые шашки и демонстрировали нацистские приветствия.

«Меры безопасности, принятые полицейским управлением под моим руководством, обеспечили безопасность болельщиков и игроков и позволили арестовать семь человек, которые демонстрировали нацистское приветствие во время матча. Спорт есть и должен оставаться праздником. Таким людям нет места на спортивной арене», — написал префект Парижа Лоран Нуньес на своей странице в соцсети X.

По сумме двух встреч Франция обыграла Хорватию (0:2 и 3:2) и вышла в полуфинал плей-офф Лиги наций, где встретится с Испанией.

Источник: Le Parisien
