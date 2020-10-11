Хорватия — Швеция: Берг ответил на гол Влашича
Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг на 63-й минуте матча Лиги наций против Хорватии сделал счет 1:1.
Шведы быстро разыграли атаку на правом фланге, последовала передача в центр штрафной на Форсберга, а тот отдал дальше на пустые на Берга. Нападающий «Краснодара» в касание поразил левый угол.
Напомним, открыл счет в матче полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
?? 1 — 1 ?? #CROSWE https://t.co/MbA8fOibJi— Marek Wadas??? (@Marek_Wadas9) October 11, 2020
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