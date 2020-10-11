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Хорватия — Швеция: Берг ответил на гол Влашича

20:31
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Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг на 63-й минуте матча Лиги наций против Хорватии сделал счет 1:1.

Шведы быстро разыграли атаку на правом фланге, последовала передача в центр штрафной на Форсберга, а тот отдал дальше на пустые на Берга. Нападающий «Краснодара» в касание поразил левый угол.

Напомним, открыл счет в матче полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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