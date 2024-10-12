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Сегодня, 18:00

Хорватия — Шотландия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Хорватии и Шотландии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Хорватии и Шотландии встретятся в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра будет проходить на стадионе «Максимир» в Загребе и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

С основными событиями игры Хорватия — Шотландия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 1
12 окт, 19:00. Maksimir (Загреб)
Хорватия
Шотландия

Сборные выступают в группе 1 лиги А. Шотландия стартовала в Лиге наций с двух поражений от Польши (2:3) и Португалии (1:2). Хорваты уступили португальцам (1:2) и победили поляков (1:0).

Ответный матч в Лиге наций эти команды проведут 15 ноября.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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