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Сборная Хорватии одержала волевую победу над Шотландией в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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12 октября. Сборная Хорватии обыграла Шотландию (2:1).
Фото Reuters

Сборная Хорватии в матче группового турнира Лиги наций обыграла на своем поле Шотландию со счетом 2:1.

На гол Райана Кристи хорваты ответили точными ударами Игоря Матановича и Андрея Крамарича. На 90+5-й минуте Че Адамс сравнял счет, но ВАР отменил гол из-за офсайда.

В другом матче Лиги наций Болгария сыграла вничью с Люксембургом (0:0).

Хорватия с 6 очками занимает второе место в группе 1 лиги A, Шотландия без очков — на последней строчке.

Лига наций A. Группа 1
12 окт, 19:00. Maksimir (Загреб)
Хорватия
2:1
Шотландия
Лига наций C. Группа 3
12 окт, 19:00. Hristo Botev (Пловдив)
Болгария
0:0
Люксембург

Лига наций УЕФА
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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