Сборная Хорватии одержала волевую победу над Шотландией в Лиге наций

Сборная Хорватии в матче группового турнира Лиги наций обыграла на своем поле Шотландию со счетом 2:1.

На гол Райана Кристи хорваты ответили точными ударами Игоря Матановича и Андрея Крамарича. На 90+5-й минуте Че Адамс сравнял счет, но ВАР отменил гол из-за офсайда.

В другом матче Лиги наций Болгария сыграла вничью с Люксембургом (0:0).

Хорватия с 6 очками занимает второе место в группе 1 лиги A, Шотландия без очков — на последней строчке.