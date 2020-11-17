Стали известны составы Хорватии и Португалии на матч Лиги наций. С первых минут в обороне вице-чемпионов мира появятся защитник «Зенита» Деян Ловрен и хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Португальцев выведет с капитанской повязкой Криштиану Роналду. Для него эта игра станет 170-й за сборную, по этому показателю он занимает десятое место в мире и третье — в Европе (у Джанлуиджи Буффона — 176 матчей, у Серхио Рамоса — 178).

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич — Модрич, Рог, Ковачич — Влашич, Пашалич, Перишич.

Португалия: Руй Патрисиу — Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Рубен Семеду, Мариу Руй — Данилу, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш — Жоау Феликс, Криштиану Роналду, Диогу Жота.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча Хорватия — Португалия