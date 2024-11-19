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Сборная Португалии сыграла вничью с Хорватией в Лиге наций, Польша вылетела в лигу B

Сергей Разин
корреспондент
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18 ноября. Йошко Гвардиол забивает гол в ворота Португалии (1:1).
Фото Reuters

Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Хорватией со счетом 1:1.

На гол Жоау Феликса хорваты ответили точным ударом Йошко Гвардиола. На 62-й минуте ВАР отменил гол Гвардиола из-за офсайда.

В другом матче Шотландия обыграла Польшу — 2:1.

Португалия набрала 14 очков и заняла первое место в группе 1 лиги A, Хорватия с 8 очками — на второй строчке. Шотландия с 7 очками расположилась на третьей строчке, Польша с 4 очками опустилась в лигу B.

Лига наций A. Группа 1
18 нояб, 22:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций A. Группа 1
18 нояб, 22:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
1:2
Шотландия

Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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