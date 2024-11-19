Сборная Португалии сыграла вничью с Хорватией в Лиге наций, Польша вылетела в лигу B

Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Хорватией со счетом 1:1.

На гол Жоау Феликса хорваты ответили точным ударом Йошко Гвардиола. На 62-й минуте ВАР отменил гол Гвардиола из-за офсайда.

В другом матче Шотландия обыграла Польшу — 2:1.

Португалия набрала 14 очков и заняла первое место в группе 1 лиги A, Хорватия с 8 очками — на второй строчке. Шотландия с 7 очками расположилась на третьей строчке, Польша с 4 очками опустилась в лигу B.