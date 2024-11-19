Сборная Португалии сыграла вничью с Хорватией в Лиге наций, Польша вылетела в лигу B
Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций сыграла вничью с Хорватией со счетом 1:1.
На гол Жоау Феликса хорваты ответили точным ударом Йошко Гвардиола. На 62-й минуте ВАР отменил гол Гвардиола из-за офсайда.
В другом матче Шотландия обыграла Польшу — 2:1.
Португалия набрала 14 очков и заняла первое место в группе 1 лиги A, Хорватия с 8 очками — на второй строчке. Шотландия с 7 очками расположилась на третьей строчке, Польша с 4 очками опустилась в лигу B.
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