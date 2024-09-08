Гол Модрича принес сборной Хорватии победу над Польшей в матче Лиги наций

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Польши в матче 2-го тура Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Лука Модрич.

Команда Златко Далича набрала три очка и переместилась на второе место в группе 1. Польша идет на третьей строчке, уступая хорватам по дополнительным показателям.

В следующем матче сборная Хорватии примет Шотландию, а Польша сыграет дома с Португалией. Обе встречи пройдут 12 октября.