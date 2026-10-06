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Хорватия — Испания: прямая трансляция матча Лиги наций, видео онлайн 6 октября 2026

Хорватия — Испания: прямая трансляция матча Лиги наций

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Испании.
Фото Getty Images

Хорватия и Испания сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 во вторник, 6 октября. Встреча состоится на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.
06 октября, 21:45. Полюд (Сплит)
Хорватия
Испания

Следить за ключевыми событиями встречи Хорватия — Испания можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первой игре 29 сентября в Севилье сборная Испании на домашнем поле обыграла команду Хорватии со счетом 4:1.

Общий этап Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 24 сентября по 17 ноября.

Лига наций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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