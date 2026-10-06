Хорватия — Испания: прямая трансляция матча Лиги наций
Хорватия и Испания сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 во вторник, 6 октября. Встреча состоится на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи Хорватия — Испания можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В первой игре 29 сентября в Севилье сборная Испании на домашнем поле обыграла команду Хорватии со счетом 4:1.
Общий этап Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 24 сентября по 17 ноября.
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