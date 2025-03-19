Хорватия — Франция: время начала матча Лиги наций, где смотреть игру
Сборные Хорватии и Франции встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Сборные Хорватии и Франции встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
Основные события игры Хорватия — Франция можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (лучшие моменты в одном окне).
Ответный матч соперников состоится в воскресенье, 23 марта. Хорватия заняла второе место в группе 1 с Португалией, Шотландией и Польшей, а Франция — первое место в группе 2 с Италией, Бельгией и Израилем.
