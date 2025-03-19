Сборные Хорватии и Франции встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Хорватии и Франции встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Основные события игры Хорватия — Франция можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Poljud (Сплит)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (лучшие моменты в одном окне).

Ответный матч соперников состоится в воскресенье, 23 марта. Хорватия заняла второе место в группе 1 с Португалией, Шотландией и Польшей, а Франция — первое место в группе 2 с Италией, Бельгией и Израилем.