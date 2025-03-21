Футбол
21 марта, 00:39

Хорватия переиграла Францию, 36-летний Перишич забил гол и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Модрич и Иван Перишич радуются голу.
Фото Reuters

Сборная Хорватии победила Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций — 2:0. Игра прошла в Хорватии на стадионе «Полюд».

На 8-й минуте в ворота французов был назначен пенальти, но голкипер Майк Меньян отразил удар Андрея Крамарича. Тем не менее еще до перерыва хорватам удалось забить дважды с игры. Сначала Анте Будимир замкнул подачу Ивана Перишича, а затем Перишич забил сам. Во второй половине забитых мячей не было.

Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
2:0
Франция

Иван Перишич
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
  • Вася Сидоров

    Россия с форой в 2 мяча обыграла бы любую команду плей-офф ЛН. 39-0 - это мировой рекорд.

    22.03.2025

  • Роман Ткачев

    Зато мы играем с поносом и радуемся . Плозор России воистину

    21.03.2025

  • Иван Л.

    Прямо расизьм какой-то :laughing:

    21.03.2025

    • Хейлунн отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Криштиану Роналду

    Гол Хейлунна принес Дании победу над Португалией

