Хорватия переиграла Францию, 36-летний Перишич забил гол и сделал голевую передачу

Сборная Хорватии победила Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций — 2:0. Игра прошла в Хорватии на стадионе «Полюд».

На 8-й минуте в ворота французов был назначен пенальти, но голкипер Майк Меньян отразил удар Андрея Крамарича. Тем не менее еще до перерыва хорватам удалось забить дважды с игры. Сначала Анте Будимир замкнул подачу Ивана Перишича, а затем Перишич забил сам. Во второй половине забитых мячей не было.

Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.