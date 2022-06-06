Хорватия вырвала ничью у Франции благодаря голу Крамарича в матче Лиги наций

6 июня в Сплите сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Франции (1:1) в матче группы 1 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча прошла на стадионе «Полюд».

На 52-й минуте матча отличился полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Спустя 30 минут ответный гол забил с пенальти форвард хозяев Андрей Крамарич.

Бывший хавбек ЦСКА Никола Влашич появился на поле на 80-й минуте, заменив Матео Ковачича. 24-летний хорват не отметился результативными действиями.

Команда Дидье Дешама занимает третье место в своей группе с одним очком. Хорватия — четвертая с одним баллом.