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Сегодня, 23:38

Хорватия вырвала ничью у Франции благодаря голу Крамарича в матче Лиги наций

Читать «СЭ» в
Кристофер Нкунку и Марсело Брозович.
Фото Reuters

6 июня в Сплите сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Франции (1:1) в матче группы 1 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча прошла на стадионе «Полюд».

На 52-й минуте матча отличился полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Спустя 30 минут ответный гол забил с пенальти форвард хозяев Андрей Крамарич.

Бывший хавбек ЦСКА Никола Влашич появился на поле на 80-й минуте, заменив Матео Ковачича. 24-летний хорват не отметился результативными действиями.

Команда Дидье Дешама занимает третье место в своей группе с одним очком. Хорватия — четвертая с одним баллом.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:1
Франция
Голы
Рабьо, 52 (0:1), Крамарич, 83 (1:1)
Хорватия
Ливакович Баришич Эрлич Вида Юранович Майер (Пашалич, 63) Ковачич (Влашич, 79) Модрич (Сучич, 79) Брозович Брекало (Оршич, 63) Будимир (Крамарич, 69)
Франция
Меньян Павар Кимпембе Салиба Динь Гендузи Тшуамени (Камара, 62) Нкунку Рабьо Бен-Йеддер (Гризманн, 62) Диаби (Клаусс, 79)
Предупреждения
Вида 21’  -  Кимпембе 85’
Судьи
Гвида (Италия)
Адриен Рабьо
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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