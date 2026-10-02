Хейлунн толкнул Жезуса после поражения Дании от Португалии. Датчанин отпраздновал гол в стиле Роналду

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунн после поражения от Португалии (2:4) в матче Лиги наций УЕФА пожал руку главному тренеру португальцев Жорже Жезуша, а после толкнул в грудь португальца. Специалист в ответ улыбнулся и не стал отвечать на провокацию.

По информации Marca, Хейлунн был недоволен конфликтом Жезуша с форвардом команды Криштиану Роналду. 23-летний датчанин на 53-й минуте встречи забил гол в ворота Португалии и отпраздновал в стиле 41-летнего португальца.

В среду, 30 сентября, Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду пропустит матч против сборной Дании 1 октября. После этого форвард объявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии, и пообещал в свое время рассказать правду о причинах ухода. Жезуш и глава федерации футбола Португалии Педру Проэнса в аэропорту Копенгагена пытались убедить игрока передумать, но получили отказ.

Португалия одержала третью победу в трех матчах под руководством Жорже Жезуша и с 9 очками лидирует в четвертой группе Лиги A. Дания с 3 очками идет второй.

В следующем матче Португалия примет Норвегию, а Дания на выезде встретится с Данией. Обе игры пройдут 4 октября.