Херард Морено заменил заразившегося коронавирусом Оярсабаля в сборной Испании

Форвард «Вильярреала» Херард Морено был вызван в сборную Испании на ближайшие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба команды.

?? OFICIAL | @GerardMoreno9 sustituye a @mikel10oyar en la lista para los partidos contra Alemania y Ucrania



?? El capit?n de la @RealSociedad causa baja por COVID-19 y le deseamos una pronta recuperaci?n



?? M?s info: https://t.co/gbkBKRtEy9 pic.twitter.com/snsbp6sCfQ — Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@SeFutbol) August 30, 2020

Сообщается, что футболист заменил представителя «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Игрок сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден покинуть сборную.

Испанцам предстоят матчи группового этапа Лиги наций против команд Германии (3 сентября) и Украины (6 сентября).