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Херард Морено заменил заразившегося коронавирусом Оярсабаля в сборной Испании

00:36
Херард Морено. Фото Сборная Испании.
Херард Морено. Фото Сборная Испании.
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Форвард «Вильярреала» Херард Морено был вызван в сборную Испании на ближайшие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что футболист заменил представителя «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Игрок сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден покинуть сборную.

Испанцам предстоят матчи группового этапа Лиги наций против команд Германии (3 сентября) и Украины (6 сентября).

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