Хави: «Если честно, сегодня Нидерланды были сильнее Германии и заслуживали большего»

Главный тренер сборной Нидерландов Хави прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче Лиги наций.

«Я доволен, потому что мы сыграли очень хорошо. Если честно, сегодня мы были сильнее сборной Германии и заслуживали большего. Особенно хорош был второй тайм. Я очень рад, что мы показали свой футбол», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хави.

27 сентября Германия дома сыграет с Грецией, а Нидерланды на выезде встретятся с Сербией.