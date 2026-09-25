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Хави: «Если честно, сегодня Нидерланды были сильнее Германии и заслуживали большего»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Хави прокомментировал ничью с Германией (1:1) в матче Лиги наций.

«Я доволен, потому что мы сыграли очень хорошо. Если честно, сегодня мы были сильнее сборной Германии и заслуживали большего. Особенно хорош был второй тайм. Я очень рад, что мы показали свой футбол», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хави.

27 сентября Германия дома сыграет с Грецией, а Нидерланды на выезде встретятся с Сербией.

Джонатан Та&nbsp;против Мекса Мердинка.Германия Клоппа против Нидерландов Хави: боевая ничья, смелость без мяча и новые идеи
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Хави Эрнандес (Хави)
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Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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