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Хавбек сборной Сербии Лазович заразился коронавирусом перед матчем с Россией

12:32
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Полузащитник «Вероны» и сборной Сербии Дарко Лазович сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги наций против России, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

30-летний футболист переносит болезнь бессимптомно и не испытывает проблем с самочувствием. Футболист помещен на самоизоляцию, ему предстоит пройти процедуры в соответствии с медицинским протоколом.

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).

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