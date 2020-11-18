Хавбек сборной Сербии Лазович заразился коронавирусом перед матчем с Россией

Полузащитник «Вероны» и сборной Сербии Дарко Лазович сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги наций против России, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

30-летний футболист переносит болезнь бессимптомно и не испытывает проблем с самочувствием. Футболист помещен на самоизоляцию, ему предстоит пройти процедуры в соответствии с медицинским протоколом.

Nota del Club | Darko Lazovic#HVFChttps://t.co/54JjkGSNTd — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) November 18, 2020

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).