Харри Кейн: "Сегодня у сборной Англии не получилось, мы знаем, что наделали ошибок"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после поражения от Голландии в матче 1/2 финала Лиги наций (1:3) отметил, что команда наделала много ошибок. По его мнению, игра пошла не по плану.

- После перерыва мы сели слишком глубоко, - цитирует пресс-служба УЕФА Кейна. - Лишь когда они сравняли счет, мы снова пошли вперед. Сегодня у нас не получилось, мы знаем, что наделали ошибок. Но как команда мы достаточно хороши, чтобы играть против любого соперника.

Главный тренер принял важные решения, и мы поддерживаем все его шаги. Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло. Мы допустили пару ошибок, отдав мяч соперникам слишком легко. Они прессинговали нас достаточно высоко, и это будет хорошим опытом для нас. Сегодня игра пошла не по нашему плану, но, надеюсь, в будущем будет иначе.

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