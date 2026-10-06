Кейн догнал Шилтона по матчам за сборную Англии

Нападающий Харри Кейн вышел в стартовом составе сборной Англии на матч 4-го тура группового турнира Лиги наций против сборной Чехии.

Для 33-летнего форварда эта игра стала 125-й за национальную команду. Он повторил рекорд голкипера Питера Шилтона по матчам за английскую сборную.

Шилтон выступал за национальную команду Англии с 1970 по 1990 год. Кейн дебютировал за нее в 2015-м и забил 89 голов в 124 играх. Вместе со сборной нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира-2026, дважды завоевывал серебро чемпионата Европы (2020, 2024) и занял третье место в Лиге наций сезона-2018/19.

На клубном уровне Кейн с 2023 года играет за «Баварию».

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