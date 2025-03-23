Гвардиол — о предстоящей игре со сборной Франции: «Мы будем бороться»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги наций против сборной Франции.

«В современном футболе каждый игрок должен помогать в обороне, и не только мы, защитники, должны делать свою работу. Я надеюсь, что мы будем работать вместе, бороться, прикрывать друг друга, как это было в Сплите, и если это так, то мы должны быть уверены в прогрессе», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. Ответная игра состоится 23 марта в Париже на стадионе «Стад де Франс». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.