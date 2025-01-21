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Гуннслаугссон возглавил сборную Исландии

Сергей Разин
корреспондент
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Арнар Гуннслаугссон стал главным тренером сборной Исландии, сообщается на сайте Федерации футбола страны.

51-летний исландец сменил на этом посту Оге Харейде. Последним местом работы Гуннслаугссона был «Викингур», с которым он дважды стал чемпионом Исландии и четыре раза выиграл Кубок страны.

Сборная Исландии на групповом турнире Лиги наций заняла третье место в группе B4.

Сборная Исландии по футболу
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