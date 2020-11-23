Губерниев: «Задам Черчесову тяжелые вопросы, мы расставим все точки над «Ё»
17:46
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» рассказал про эфир со Станиславом Черчесовым, который состоится в ближайшее время.
— Я как футбольный обозреватель продолжаю следить за развитием событий, — сказал Губерниев «СЭ». — Открою секрет: мы ждем в студии Станислава Черчесова. Он придет в самое ближайшее время.
Мы с ним уже переписывались, он пожелал нам удачи на биатлоне. Я ему пожелал удачи в подготовке к ЧЕ. Мы расставим с ним все точки над «Ё». Задам ему тяжелые вопросы, на которые он ответит, сомнений в этом нет. (Сергей Федоров)
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