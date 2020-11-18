Губерниев: «Почему Соболев не играет? Он тоже сын чей-то приемный?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался об игре сборной России в первом тайме матча Лиги наций с Сербией — в первые 45 минут россияне пропустили 4 мяча.

— Наши успехи были основаны не столько на нашей игровой форме, сколько на фарте, — заявил Губерниев «СЭ». — Когда сборной России перестало фартить, слово «заигрался» подходит нашему тренерскому штабу. Мы заигрались. Мы были уверены, что нам этого хватает, что дальше развивать игроцкую мысль мы не будем, а успех к нам придет. Но мы забыли, что когда с нами начинают играть в контроль мяча с жестким прессингом, мы весьма средняя европейская команда. И наши маленькие ошибки привозят к очень громким последствиям. К оплеухам. Мы получили четыре и получим еще.

Сафонов должен был играть с Молдавией. Мы не думаем о стратегии совсем. Мы даже о тактике не думаем. Дело не в том, что он симпатичен мне как футболист. Эта команда как будет играть на Евро-2020? Как будем готовиться к чемпионату мира? С кем будем готовиться? Мы не наиграли молодежь, мы выпускаем одних и тех же футболистов. У нас все голы — когда неожиданно возникает после стандарта чья-то голова. Мы не понимаем, в какой футбол нам играть.

Нам сербы забили четыре за тайм. Без шансов. Не испанцы — сербы. А почему Соболев не играет? Он тоже сын чей-то приемный? Заболотный? Моменты есть, забил? Это Сербия. Не Германия, не Бельгия, не Франция, не Португалия. (Константин Колмаков)

Трансляция матча Сербия — Россия