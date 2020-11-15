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Губерниев о поражении сборной России: «Не арбитр же нам два гола забил»

22:40
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» судейство в матче сборной России с Турцией (2:3) в Лиге наций.

— Сложно оценивать игру объективно — нас сломало удаление, — заявил Губерниев «СЭ» — Конечно, я был обескуражен, что мы остались в меньшинстве и так безвольно пропустили два сразу. Мы потерялись, не знали, что делать с мячом, соперник этим воспользовался. Классная команда, если мы претендуем на такое звание, так играть не должна. Позитив, конечно, в том, что мы смогли после двух пропущенных взять себя в руки, боролись до самого конца, рассчитывали до конца. Из этой искры пламени не разгорелось. В следующей игре мы обязаны побеждать.

— Можно сказать, что сегодня судья сломал игру?

— Не думаю, хотя по пенальти есть к нему вопросы. Не судья же нам два гола забил. Здесь на судью пенять особо нельзя. Вопросы я бы судье задал, но главное — наша игра. Судейство — второстепенное. (Константин Колмаков)

Турция — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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