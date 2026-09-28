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Грузия — Украина: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 28 сентября 2026

Грузия — Украина: во сколько начало матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images

Сборные Грузии и Украины сыграют во 2-м туре группы В2 Лиги В Лиги наций УЕФА в понедельник, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.
28 сентября, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)
Грузия
Украина

Следить за ключевыми событиями игры Грузия — Украина можно в матч-центре «СЭ».

В России официальным вещателем Лиги наций является платформа Okko. Трансляция матча будет доступна подписчикам сервиса.

Украина стартовала в турнире гостевой победой над Венгрией (1:0) и после первого тура занимает 1-е место в группе В2 с 3 очками. Северная Ирландия также набрала 3 очка. Грузия в стартовой встрече дома уступила Северной Ирландии (0:1) и идет третьей с 0 очков.

Лига наций: расписание матчей, результаты, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости

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Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Сборная Украины по футболу
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