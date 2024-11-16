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Сегодня, 18:45

Грузия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Грузия и Украина встретятся в Лиге наций 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Сборные Грузии и Украины встретятся в 5-м туре Лиге наций в субботу, 16 ноября. Игра пройдет на «Батуми Арене» в Грузии и начнется в 20.00 по московскому времени.

Матч Грузия — Украина в прямом эфире будет транслировать онлайн-сервис «Okko Спорт», контент которого доступен по подписке. Также платформа проводит переклички вечерних встреч турнира УЕФА — лучшие моменты в одной вкладке.

«СЭ» ведеть текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Грузия — Украина можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций B. Группа 1
16 нояб, 20:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Грузия
Украина

Грузия и Украина играют в группе 1 лиги В с Чехией и Албанией. После четырех туров грузины занимают 2-е место с 6 очками, у украинцев — 4 очка и 4-е место.

Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Сборная Украины по футболу
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