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Сегодня, 21:55

Грузия сыграла вничью с Украиной, Черногория уступила Исландии

Владислав Маслов
Корреспондент
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Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций B — 1:1.

В первом тайме гол в свои ворота забил грузинский защитник Соломон Квирквелия, ответный мяч на счету нападающего Жоржа Микаутадзе.

После 5 туров Грузия возглавляет турнирную таблицу группы 1, набрав 7 очков. Украина находится на последнем, 4-м месте с 5 баллами.

Лига наций B. Группа 1
16 нояб, 20:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Грузия
1:1
Украина

В параллельном матче сборная Черногории проиграла Исландии со счетом 0:2.

В составе исландцев забили Орри Оскарсон и Исак Йоханессон. Гол черногорцев в первом тайме был отменен после просмотра видеоповтора (офсайд).

После 5 встреч Черногория находится на последнем, 4-м месте в группе 4 без набранных очков. Исландия занимает 3-ю строчку с 7 баллами.

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