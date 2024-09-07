Сборные Грузии и Чехии сыграют в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Команды выступают в Лиге В. Стартовый свисток игры в Тбилиси прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляции и другой контент онлайн-кинотеатра доступны по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций, основные события матча Грузия — Чехия будут доступны в нашем матч-центре.

Грузия и Чехия попали в группу 1 с Украиной и Албанией. В сезоне-2022/23 Грузия выиграла группу Лиги С с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром, а Чехия заняла последнее место в группе Лиги А с Испанией, Португалией и Швейцарией.