Сборные Грузии и Чехии по футболу встретятся в групповом этапе Лиги наций в субботу, 7 сентября. Матч пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями противостояния Грузия — Чехия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

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