Сборная Грузии примет Армению в ответном стыковом матче за выход в Лигу наций В в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на «Динамо-Арене» в Тбилиси (Грузия), стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Первый матч команд состоялся 20 марта и завершился победой Грузии со счетом 3:0.

С ключевыми событиями и результатом игры Грузия — Армения можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.

23 марта, 17:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)

Грузия заняла третье место в группе 1 лиги В с Чехией, Украиной и Албанией, а Армения финишировала второй в группе 4 лиги С с Северной Македонией, Фарерскими островами и Латвией.